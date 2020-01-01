Новый iPhone 13 разобрали до винтика и проверили ремонтопригодность

Если вы будете менять экран в сторонней мастерской, у вас перестанет работать Face ID.

Сообщение об ошибке Face ID после замены дисплея на iPhone 13 Pro Max на другой оригинальный дисплей iPhone 13 Pro Max на iOS 15.1. ifixit

В iPhone 13 Apple уменьшила размер Face ID. Однако одно изменение, о котором не сообщалось, заключается в том, что экранная панель каждого телефона связана с системой Face ID - если вы замените экран, Face ID перестанет работать.

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Виной всему чип размером с драже ТикТак, который теперь живет на гибком кабеле, соединяющем экран с материнской платой. Раньше такого чипа не было, так что это не было проблемой. Конечно, официальные ремонтные центры и магазины Apple, которые являются частью программы Apple Independent Repair Program, имеют доступ к запатентованным инструментам, которые перепрограммируют чип для работы с новым экраном.

Удаление центрального чипа с дисплея iPhone 13. ifixit

Однако у ремонтных мастерских, не связанных с Apple, есть только один реальный способ сохранить работоспособность Face ID - снять чип с разбитого экрана и припаять его на новый. И это самая сложная часть. Как уже упоминалось, чип крошечный, выше его фотография рядом с рисовым зерном.

А вот фото снимаемой микросхемы. Эта сетка точек называется Ball Grid Array (BGA) и используется для сложных микросхем, требующих большого количества соединений. Учитывая масштаб, это не та вещь, которую можно паять вручную.

Чип, который может изменить будущее самостоятельного ремонта телефонов ifixit

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Несколько ремонтных мастерских разработали инструменты и обучили своих технических специалистов тому, как это делать, но лишь некоторые из них. И это по-прежнему трудоемкая и привередливая работа по сравнению с тем, что было раньше.

По-прежнему существует вероятность, что это было непреднамеренным поведением и что Apple выпустит обновление iOS, которое прояснит ситуацию. Это не так невозможно, как кажется, на самом деле нечто очень похожее произошло в прошлом году с заменой камер iPhone 12 - при запуске замененные камеры отказывались работать, но через несколько месяцев пришло обновление, которое снова включило их (хотя оно показало предупреждение).

Напомним, ранее сообщалось, что макет iPhone 13 Pro Max показали на видео.