Как выглядит турбулентность: Эксперименты

Что такое турбулентность и как она выглядит?

Как выпрямить воздушный поток? Можно ли выпрямить свет? И зачем учитывать число Рейнольдса при проектировании самолетов?

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Об этом расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее рассказывалось про турбулентные и ламинарные потоки.