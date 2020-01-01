DJI представила дрон с рекордной скоростью записи

Дрон DJI Mavic 3 может записывать с разрешением 5.1K (5120 × 2700 пикселей) до 50 кадров в секунду.

Долгожданный DJI Mavic 3 имеет две встроенные камеры - главная из них - поистине замечательный 20-мегапиксельная 24-миллиметровая широкоугольная камера перед датчиком Micro Four Thirds Hasselblad. Это огромное увеличение по сравнению с 1-дюймовым сенсором в Prosumer Air 2s и еще больший скачок по сравнению с 1/2-дюймовым сенсором в предшественнике Mavic 3. Объектив перед тепловизором 4/3 имеет переменную диафрагму от f / 2,8 до f / 11.

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Другая камера оснащена датчиком на 12 МП и фокусным расстоянием, эквивалентным 162 мм (что примерно в 7 раз превышает 24 мм), имеет фиксированный объектив f / 4,4 и датчик типа 1/2 дюйма.

Основная камера поддерживает запись видео в формате 5.1K (5120 × 2700 пикселей) со скоростью до 50 кадров в секунду, DCI 4K (4096 × 2160 пикселей) и обычный 4K (3840x2160 пикселей) со скоростью до 120 кадров в секунду и 1080p со скоростью до 200 кадров в секунду. Максимальная скорость передачи данных составляет 200 Мбит / с в H.264 и 140 Мбит / с в H.265. Вы можете снимать как JPEG, так и DNG RAW с помощью основной камеры.

С другой стороны, камера с зумом может снимать только видео 4K при 30 кадрах в секунду и снимать файлы JPEG, по крайней мере, на данный момент.

DJI Mavic 3 dji

DJI также выпустила Mavic 3 Cine. Он отличается от обычного по четырем параметрам - у него встроенный SSD на 1 ТБ, вместо 8 ГБ памяти на Mavic 3, он может снимать в Apple ProRes 422 HQ и поставляется с контроллером DJI RC Pro. Цена - последнее отличие, но об этом мы поговорим ниже.

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Оба Mavic 3 поддерживают новую батарею емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает до 46 минут полета в идеальных условиях. Это по сравнению с 34 минутами на Mavic 2 Pro и 30 минутами на Air 2s. Батарея сменная и поддерживает прямую зарядку USB-C в дроне мощностью до 65 Вт.

O3 + увеличивает дальность передачи до 15 км на открытом пространстве. Дальность действия по городу составляет до 3 км.

Уклонение от препятствий улучшилось благодаря более чувствительным датчикам, которые сканируют во всех направлениях - сверху, снизу, спереди, сзади, влево и вправо. Возвращение домой улучшилось в тандеме с новыми датчиками препятствий - Mavic 3 может определять оптимальное расстояние до удаленного, даже перемещаясь между зданиями или деревьями, вместо того, чтобы подниматься на заданную высоту и возвращаться прямо назад.

DJI Mavic 3 dji

Хорошо, время для оценки. DJI Mavic 3 стоит 2099 евро за дрон и контроллер или 2799 евро за Fly More Combo, который включает в себя в общей сложности три батареи, зарядное устройство, сумку для переноски и набор фильтров нейтральной плотности - ND4 / 8/16 / 32. DJI Mavic 3 Cine Premium Combo добавляет пульт DJI RC Pro за 4 799 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что для дронов разработали многоразовые парашюты.