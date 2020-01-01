Xiaomi представила технологию охлаждения на клапанах Tesla для смартфонов
Xiaomi разработала технологию Loop LiquidCool, которая улучшает основные тепловые трубки двумя способами, в результате чего эффективность охлаждения увеличивается вдвое. Ожидается, что эта технология появится в продуктах Xiaomi во второй половине 2022 года.
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Вот как это работает (посмотрите на диаграмму ниже). Тепло от чипсета вызывает испарение жидкости (это сегмент испарителя), этот горячий газ проходит по трубе для охлаждения в конденсаторе (например, при использовании металлического каркаса в качестве радиатора) и снова превращается в жидкость. Затем эта жидкость поступает в заправочную камеру, которая питает испаритель, так что цикл может начаться заново.
Это похоже на то, что происходит с обычной тепловой трубкой, но, как мы уже говорили, есть несколько основных отличий. Во-первых, горячий газ и холодная жидкость хранятся отдельно. Это не относится к тепловым трубкам - фитиль, по которому проходит жидкость, и камера, через которую проходит газ, находятся в одной металлической трубе, и контакт между ними снижает эффективность.
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Второе важное изменение - это использование клапанов Tesla для обеспечения правильной циркуляции. Да, эти клапаны были изобретены компанией Tesla и не имеют движущихся частей, вместо этого они полагаются на свою продуманную конструкцию, гарантирующую, что жидкость течет намного легче в одном направлении, чем в другом (их легко распознать по цепочке каплевидных форм).
Это теория того, как работает Loop LiquidCool, а теперь немного практики. До появления первых телефонов осталось несколько месяцев, но Xiaomi модифицировала Mix 4, заменив исходную паровую камеру на систему Loop LiquidCool.
После 30 минут со скоростью 60 кадров в секунду (максимальные настройки видео) максимальная зарегистрированная температура составила 47,7 ° C, что на 8,6 ° C ниже, чем у немодифицированного Mix 4. Обратите внимание, что видео выше дает более консервативную цель - на 5 ° C ниже, чем у “обычного смартфона на Snapdragon 888 смартфонов“.
Xiaomi заявляет, что его конструкция является гибкой и может быть сделана для размещения других компонентов, например, петля квадратной формы оставит больше места для батареи, модулей камеры и других компонентов.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит смартфон Mi 11 с камерой на 150 Мп и крутым экраном.
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