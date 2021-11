Xiaomi представила технологию охлаждения на клапанах Tesla для смартфонов

Чипсеты для смартфонов из года в год становятся все быстрее, но, несмотря на постоянное совершенствование кремниевых узлов, они продолжают нагреваться. Вот почему решения для охлаждения стали основным фактором, поскольку паровые камеры (также называемые тепловыми трубками) являются общей частью охлаждающего стека.

Xiaomi разработала технологию Loop LiquidCool, которая улучшает основные тепловые трубки двумя способами, в результате чего эффективность охлаждения увеличивается вдвое. Ожидается, что эта технология появится в продуктах Xiaomi во второй половине 2022 года.

Вот как это работает (посмотрите на диаграмму ниже). Тепло от чипсета вызывает испарение жидкости (это сегмент испарителя), этот горячий газ проходит по трубе для охлаждения в конденсаторе (например, при использовании металлического каркаса в качестве радиатора) и снова превращается в жидкость. Затем эта жидкость поступает в заправочную камеру, которая питает испаритель, так что цикл может начаться заново.

Схема действия системы xiaomi

Это похоже на то, что происходит с обычной тепловой трубкой, но, как мы уже говорили, есть несколько основных отличий. Во-первых, горячий газ и холодная жидкость хранятся отдельно. Это не относится к тепловым трубкам - фитиль, по которому проходит жидкость, и камера, через которую проходит газ, находятся в одной металлической трубе, и контакт между ними снижает эффективность.

Второе важное изменение - это использование клапанов Tesla для обеспечения правильной циркуляции. Да, эти клапаны были изобретены компанией Tesla и не имеют движущихся частей, вместо этого они полагаются на свою продуманную конструкцию, гарантирующую, что жидкость течет намного легче в одном направлении, чем в другом (их легко распознать по цепочке каплевидных форм).

Это теория того, как работает Loop LiquidCool, а теперь немного практики. До появления первых телефонов осталось несколько месяцев, но Xiaomi модифицировала Mix 4, заменив исходную паровую камеру на систему Loop LiquidCool.

Loop LiquidCool xiaomi

После 30 минут со скоростью 60 кадров в секунду (максимальные настройки видео) максимальная зарегистрированная температура составила 47,7 ° C, что на 8,6 ° C ниже, чем у немодифицированного Mix 4. Обратите внимание, что видео выше дает более консервативную цель - на 5 ° C ниже, чем у “обычного смартфона на Snapdragon 888 смартфонов“.

Xiaomi заявляет, что его конструкция является гибкой и может быть сделана для размещения других компонентов, например, петля квадратной формы оставит больше места для батареи, модулей камеры и других компонентов.

