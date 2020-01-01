Искусственный интеллект Google будет искать новые лекарства

Корпорация Alphabet позволяет ИИ играть ведущую роль в новом стартапе по открытию новых лекарств.

В прошлом году DeepMind добился ошеломляющего прогресса в научных исследованиях, продемонстрировав, как его искусственный интеллект может быть использован для предсказания трехмерных структур уникальных белков в решении 50-летней научной проблемы. Это побудило материнскую компанию Alphabet, в которую входит Google, выделить новое предприятие под названием Isomorphic Labs, которое будет использовать эту технологию в целях открытия лекарств и биомедицинских достижений.

Читай также: Искусственный интеллект Google оказался умнее Siri в два раза

Проблема, лежащая в основе главного прорыва DeepMind, начинается с одномерных цепочек аминокислот, которые могут складываться в почти бесконечное количество сложных трехмерных структур. Предсказание того, как будет выглядеть эта уникальная структура на основе одной только аминокислотной цепи, известно как проблема сворачивания белка, и над ее решением ученые работали с 1970-х годов.

Система искусственного интеллекта DeepMind, разработанная для решения этой конкретной проблемы, называется AlphaFold. После обучения его на общедоступных белковых структурах, уже определенных в ходе научных экспериментов, ИИ смог решить белковые структуры, над которыми ученые работали в течение многих лет, с результатами, описанными как "поразительно точными".

Это было провозглашено новой эрой в биологических исследованиях, поскольку этот инструмент может помочь ученым с большой оперативностью определять неисправные белки, а вместе с ними и основные причины определенных заболеваний, что может значительно ускорить разработку новых лекарств. Ранее в этом году мы увидели, что технология доказала свою ценность, предсказав структуру почти каждого белка в организме человека.

Читай также: Искусственный интеллект научился предсказывать смерть

Сейчас Alphabet развивает этот прогресс, открывая Isomorphic Labs, название которого, по его словам, основано на идее о том, что биология и информатика могут иметь общую основную структуру. Так же, как математика - это язык, используемый для описания физики, ИИ может быть идеальным интерпретатором для биологии, - говорит основатель DeepMind и Isomorphic Labs Демис Хассабис.

По словам Хассабиса, компания будет сотрудничать с фармацевтическими компаниями, и его миссия состоит в том, чтобы переосмыслить процесс открытия лекарств с нуля с использованием подхода, основанного на искусственном интеллекте. Кроме того, есть надежда, что это поможет нам лучше смоделировать и понять некоторые из фундаментальных механизмов жизни и, возможно, "найти лекарства от некоторых из самых разрушительных болезней человечества".

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научили подглядывать за людьми.