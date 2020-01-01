Тренды YouTube: Распад ARTIK & ASTI и Юбилейный концерт Дизель Шоу

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🔥 Дизель Шоу 2021 Юбилейный 100-й Выпуск

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Дизель Студио выпустила новый, юбилейный, 100-й выпуск "Дизель Шоу". Вы увидите, как актеры решили отметить юбилейный выпуск, сколько предложили чиновнику КМДА за рекламу презервативов, кто пустил хабалку Галю на занятие йогой, кому достанется раритетный Нокиа 3310 и что писали себе «Дизели» 100 программ тому назад?

ARTIK & ASTI: последнее совместное интервью группы

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Ксения Собчак взяла совместное интервью у Artik & Asti. В интервью они рассказали про начало карьеры Артема Умрихина и Анны Дзюбы, о контракте в группе, доходах и борьбе с пиратством, о секрете успеха и фишке Ольги Бузовой и Светланы Лободы и о пластических операциях Анны Дзюбы.

Напомним, днем ранее в тренды попали Марш антивакцинаторов и Дурнев у Гордона