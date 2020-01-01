Вакцины от коронавируса будет колоть робот

Он это сделает без иголок и полностью автономно.

Само собой разумеется, что многие люди получают вакцину от COVID-19 в наши дни и будут продолжать делать это в течение некоторого времени. Новый робот разработан, чтобы упростить процесс путем автономной и безыгольной вакцинации пациентов-людей.

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Устройство, известное как Cobi, было разработано канадским стартапом Cobionix, дочерней компанией Университета Ватерлоо. Утверждается, что это первый робот, который когда-либо успешно сделал внутримышечную инъекцию, и сделал это без использования иглы для подкожных инъекций.

Идея состоит в том, что после предварительной регистрации на вакцинацию в Интернете пациенты будут появляться в клинике или другом месте, где используется робот Cobi, а затем отображать часть идентификации на камере на сенсорном экране устройства. По их прибытии несколько 3D-датчиков глубины обнаруживают их присутствие.

После подтверждения личности роботизированная рука Cobi извлекает флакон с вакциной из встроенного хранилища. Затем датчик LiDAR используется для создания трехмерной цифровой карты тела пациента, которая анализируется с помощью программного обеспечения на основе искусственного интеллекта для определения оптимального места инъекции.

Используя безыгольную технологию сторонних производителей, сама вакцина впоследствии вводится в виде струи жидкости под высоким давлением, которая проходит через отверстие в человеческий волос. В настоящее время компания не может предоставить более подробную информацию.

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Соучредитель Cobionix Тим Лассуэлл говорит нам, что пройдет около двух лет, прежде чем Cobi выйдет на рынок здравоохранения. Есть надежда, что когда это время придет, робот позволит сделать вакцинацию большему количеству людей одновременно, а также снизит расходы на здравоохранение - его можно дополнительно использовать в удаленных местах, где не хватает квалифицированных врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая вакцина против коронавируса разочаровала создателей.