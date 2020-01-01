Все не так, как у AirPods: Вскрытие новых AirPods 3 показали на видео

Наушники еще не поступили в продажу, а их успели разобрать.

Беспроводные наушники AirPods 3 были представлены в прошлом месяце, а недавно начались поставки по предзаказу. Сами наушники имеют обновленный дизайн, который был вдохновлен AirPods Pro, за исключением, конечно, резиновых наконечников. Но хотя AirPods 3 и AirPods Pro могут иметь много общего снаружи, разборное видео показало, что внутренности - это совсем другая история.

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52audio - канал YouTube, специализирующийся на наушниках, и они разобрали AirPods третьего поколения, чтобы раскрыть их внутренности. Разборка - непростая задача, поскольку большинство частей наушников склеены. То же самое верно и в обратном направлении: сделать успешную повторную сборку настоящим подвигом и выглядит почти невыполнимой задачей.

Каждый наушник AirPods 3 оснащен новым датчиком обнаружения кожи, который точно определяет, находятся ли AirPods в ухе, и приостанавливает воспроизведение при извлечении. Кабель FPC соединяет все компоненты, а крошечный аккумулятор между динамиком и микрофоном имеет емкость 0,133 Втч.

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Что касается зарядного чехла для AirPods 3, то теперь он оснащен новым набором магнитов, которые используются для прикрепления его к зарядному устройству MagSafe, чего нет у других AirPods. В корпусе установлена ​​батарея емкостью 345 мАч, а также порт Lightning и логическая плата. Он также оснащен графитовой термопрокладкой для облегчения нагрева при зарядке.

Интересно, что в зарядном футляре AirPods 3 есть только одна большая батарея, хотя футляр AirPods Pro питается от двух.

Напомним, ранее сообщалось, что секретные инструкции Apple по ремонту слили в интернет.