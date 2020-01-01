Надули гелием пятиметровый шарик: Эксперименты

Только накачивание такого шара гелием обошлось в 1400 долларов.

Блогеры из It's Mamix решили наполнить большой шарик гелием. Это оказалось весьма дороговато… Они потратили более 1400 долларов на видеоролик.

Читай также: Электрошокер против ванны с человеком: Эксперименты

В видео они проверили, сможет ли такой шар поднять в воздух арбуз, велосипед, огромную бочку на 1000 литров и проверили, будет ли человек прыгать выше, если привязать к нему этот шар. И сможет ли человек спрыгнуть с большой высоты?

Напомним, ранее блогеры показали, что такое инфракрасное излучение.