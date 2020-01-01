Meizu нарушила обещание и начала показ рекламы на своих телефонах

На смартфонах Meizu 18 появилась реклама.

Вскоре после запуска в марте серии Meizu 18 компания Meizu объявила, что предложит чистую ОС на своих последних флагманских смартфонах. С тех пор программное обеспечение Flyme на базе Android на этих телефонах было лишено рекламы, push-уведомлений и вредоносного ПО. Но недавно в приложении стоковой погоды появилась реклама.

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Согласно отчету по ITHome, пользователям Meizu 18 и Meizu 18 Pro увидели рекламу на своих устройствах. Эти рекламные объявления были найдены в приложении Flyme для стоковой погоды. Пользователи увидели не только баннерную рекламу в приложении, но и полноэкранную рекламу, открывающую приложение.

К счастью, через несколько часов рекламу удалили. Один из руководителей компании сообщил, что проблема связана с несоответствием конфигурации.

Meizu продвигает свои новейшие смартфоны премиум-класса под названием “Three Zero Mobile“. Три нуля означают отсутствие рекламы, push-уведомлений и вредоносного ПО. Фирма даже привлекла внимание других производителей в рамках своей акции. Но, к сожалению, из-за простой ошибки компания не сдержала свое слово.

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Когда Meizu объявила о своей политике в отношении программного обеспечения “Three Zero Mobile“, компания заявила, что она также будет охватывать серию Meizu 17. Однако этого не произошло, и компания даже отменила политику в отношении будущих смартфонов.

Следовательно, Meizu 18 и Meizu 18 Pro в настоящее время являются единственными телефонами от Meizu без рекламы, push-уведомлений и вредоносного ПО.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выходу двухэкранный смартфон.