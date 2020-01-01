Тренды YouTube: Марш антивакцинаторов и Дурнев у Гордона

В тренде - события в Киеве и интервью.

"Ядовакцина", чіпи "собачі сертифікати", "геї з Америки" - Марш антивакцинаторів у Києві

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В столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов"

Несмотря на дождь, к стенам парламента пришли несколько сотен человек. Акция началась в 8 утра.

Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и защита прав людей.

Дурнев. Лобода с небритыми ногами, Ефросинина, Никитюк, избиение, 100 девушек. В гостях у Гордона

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Интервью Дмитрия Гордона с украинским актером, телеведущим, шоуменом, продюсером, автором популярнейших ток-шоу на ТВ и в YouTube Алексеем Дурневым.

Напомним, днем ранее в тренды попали Приготовили страуса и Україна має талант 2021. Выпуск 2.