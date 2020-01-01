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Первый в мире iPhone с USB-C продают с аукциона

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На eBay выставили iPhone с универсальным разъемом.
iPhone c USB type-C можно уже купить
iPhone c USB type-C можно уже купить
ebay

В прошлом месяце Кен Пиллонель - студент-робототехник из Швейцарии, продемонстрировал миру свой iPhone X с полностью работающим портом USB-C. Тот же самый телефон сейчас продается на аукционе eBay, и вы можете владеть историей, если захотите. На момент написания этой статьи цена достигла 51 300 долларов.

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Речь идет о бывшем в употреблении iPhone X 64 ГБ в черном цвете, который поставляется только в коробке без дополнительных принадлежностей. Пиллонель также советует не использовать его в качестве повседневного телефона, а также на нем восстанавливать или стирать данные.

Если вы хотите увидеть, как устройство достигло своей окончательной формы, Пиллонель также разместил полное руководство в своем аккаунте YouTube, в котором подробно описывается весь процесс. Короче говоря, он полностью изменил конструкцию разъема Apple Lighting, что позволило ему создать гибкую печатную плату, которая смогла вертикально поместиться внутри iPhone между батареей и Taptic Engine.

Внутренности телефона
Внутренности телефона
ebay

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Весь проект имеет открытый исходный код, и вы можете найти все инструкции в его репозитории GitHub, если хотите самостоятельно модифицировать iPhone с помощью USB-C. И последнее, но не менее важное, Пиллонел сказал, что продолжит возиться с USB-C на iPhone, и даже намекнул на добавление разъема USB-C к паре AirPods, что станет интересным проектом для дальнейшего развития.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала шнур зарядки для iPad и iPhone.

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Теги: iPhone, Apple, USB Type-C
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