Apple запатентовала гибкие петли для складного iPhone

Apple получает патент на фрикционные петли из волокнистого композитного материала, которые можно будет использовать в будущих складных устройствах и аксессуарах.

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало выданный патент Apple, который относится к петлям, которые могут использоваться в конструкции складных iPhone или iPad и, возможно, расширяться до MacBook.

Читай также: Складной iPhone может появиться через три года

Выданный патент Apple распространяется на электронные устройства, которые могут иметь фрикционный шарнир из волоконного композитного материала с первым и вторым шарнирными элементами, которые вращаются относительно друг друга вокруг оси шарнира. Фрикционный шарнир из волокнистого композитного материала может быть выполнен из углеродного волокнистого материала или другого волокнистого композитного материала.

О возможной дате выхода складного устройства по этому патенту не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала складной iPhone.