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Apple запатентовала гибкие петли для складного iPhone

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Apple получает патент на фрикционные петли из волокнистого композитного материала, которые можно будет использовать в будущих складных устройствах и аксессуарах.
Концепт складного iPhone
Концепт складного iPhone

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало выданный патент Apple, который относится к петлям, которые могут использоваться в конструкции складных iPhone или iPad и, возможно, расширяться до MacBook.

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Выданный патент Apple распространяется на электронные устройства, которые могут иметь фрикционный шарнир из волоконного композитного материала с первым и вторым шарнирными элементами, которые вращаются относительно друг друга вокруг оси шарнира. Фрикционный шарнир из волокнистого композитного материала может быть выполнен из углеродного волокнистого материала или другого волокнистого композитного материала.

О возможной дате выхода складного устройства по этому патенту не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала складной iPhone.

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Теги: складной смартфон, iPhone, Apple
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