Facebook отключит распознавание лиц и удалит миллиарды данных

На компанию давят власти.

Facebook, переименованный в Meta, выражает озабоченность по поводу широких проблем, связанных с технологией распознавания лиц, и объявил, что закрывает свою программу распознавания лиц. Объявление вступит в силу в течение следующих нескольких недель и приведет к удалению более миллиарда шаблонов распознавания лиц, говорится в заявлении компании.

Читай также: Узнать друга в лицо. Facebook намерен слить миллиард фото пользователей в единую базу

Всего за несколько лет распознавание лиц стало обычным явлением почти повсеместно. В наши дни самые простые транзакции, от разблокировки телефонов и компьютеров до заказа пиццы , можно выполнять, просто показывая свое лицо. Но когда крупная технологическая компания использует эту технологию, масштабы сильно различаются и могут закончиться вторжением в частную жизнь многих людей. Среди проблем, которые беспокоят Facebook на протяжении многих лет, является отсутствие согласия на использование этой технологии пользователями, которые не выбрали их.

Запущенная на Facebook около десяти лет назад, технология вызвала возражения со стороны защитников конфиденциальности в ЕС и США, но также получила поддержку более миллиарда пользователей платформы социальных сетей, которые согласились, чтобы их узнавали на фотографиях и видео. и быть отмеченными тегами автономно. Функция распознавания лиц также дает рекомендации по пометке других людей, говорится в заявлении Meta.

Кроме того, распознавание лиц также использовалось для обновления описаний изображений для автоматического замещающего текста (AAT), функции, предназначенной для пользователей с нарушениями зрения. Meta заявила, что после своего решения функция AAT продолжит работать в обычном режиме, но не сможет распознавать людей на этих изображениях.

Читай также: Facebook ввел новую технологию распознавания лиц на фото

По словам Meta, несмотря на все его преимущества на индивидуальном уровне, растет озабоченность по поводу распознавания лиц на более высоком уровне, поскольку регулирующие органы все еще находятся в процессе формирования правил для его использования. Поэтому компания решила ограничить использование технологии на своей платформе в соответствии с общественными правилами и закрыть более широкую программу. Хотя это будет иметь некоторые компромиссы, такие как ограниченные возможности функции AAT, компания хочет перейти от широкой идентификации к более узким формам, таким как личная идентификация на личных устройствах, говорится в заявлении.

Чтобы это изменение политики вступило в силу, Meta удалит более миллиарда шаблонов распознавания лиц, которые были созданы для пользователей, которые выбрали эту услугу. Для тех, кто не подписался, компания утверждает, что у них нет никаких шаблонов, и это не повлияет на их работу в приложении Facebook.

Это звучит как отход от традиционных методов работы в компании в пользу более дружественных к конфиденциальности технологий, что IBM сделала более года назад.

В беседе с The New York Times Алан Батлер, исполнительный директор Electronic Privacy Information Center (EPIC) приветствовал шаг Meta, но попросил активизировать усилия по предотвращению использования других изображений, размещенных на его платформе. Такие компании, как Clearview AI, отказались от общедоступных изображений для обучения своего программного обеспечения и предлагают услуги распознавания лиц более чем 2200 организациям.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты подадут в суд на Facebook.