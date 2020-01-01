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Величайшая ошибка современной физики: Эксперименты

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В чем состоит проблема вакуума и как ее решить?

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Физика - точная наука, и часто кажется, что в ней практически не осталось белых пятен. Ведь мы изучили и субатомные частицы, и сложнейшие молекулы, планетарные системы, скопления галактик и даже излучение времен Большого взрыва! Неужели где-то можно сильно ошибаться?

Оказывается, необъясненного в физике очень много, и есть одна ошибка, которая поражает своим масштабом. Ошибка, подрывающая веру в современную науку и создающая ощущение, что мы ничего не понимаем в устройстве мира.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.

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Теги: эксперименты, видео
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