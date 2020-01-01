Величайшая ошибка современной физики: Эксперименты
В чем состоит проблема вакуума и как ее решить?
Читай также: Эксперименты с вакуумом в домашних условиях
Физика - точная наука, и часто кажется, что в ней практически не осталось белых пятен. Ведь мы изучили и субатомные частицы, и сложнейшие молекулы, планетарные системы, скопления галактик и даже излучение времен Большого взрыва! Неужели где-то можно сильно ошибаться?
Оказывается, необъясненного в физике очень много, и есть одна ошибка, которая поражает своим масштабом. Ошибка, подрывающая веру в современную науку и создающая ощущение, что мы ничего не понимаем в устройстве мира.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил