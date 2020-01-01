Amazon запустит новые спутники глобального интернета

После перерыва компания намерена испытать новые спутники.

Amazon объявила, что продолжает работу над Project Kuiper, своим конкурентом орбитальной глобальной интернет-службы Starlink от SpaceX, запустив в следующем году пару прототипов спутников на низкую околоземную орбиту. Работая по экспериментальной лицензии Федеральной комиссии по связи США (FCC), KuiperSat-1 и KuiperSat-2 будут тестировать коммуникационные и сетевые технологии для окончательной конструкции спутника.

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По словам Amazon, ожидающая лицензия позволит ей не только запустить два прототипа, но и подтвердить свои операции по запуску и методы управления миссией, а также собственные наземные терминалы клиентов, используемые для наземного конца сети. Технология уже прошла лабораторные и имитационные испытания, но орбитальные испытания необходимы, чтобы убедиться, что система может работать в предполагаемых условиях.

Предстоящие испытания будут включать системы и подсистемы для спутника и его фазированные антенные решетки и параболические антенны, силовые и двигательные системы, а также сделанные на заказ модемы. Кроме того, прототипы будут проверять методы уменьшения светового загрязнения группировкой спутников с использованием нового солнцезащитного козырька.

Инфографика проекта amazon

Спутники планируется запустить с космической станции на мысе Канаверал во Флориде на ракетах RS1 и системе запуска GS0, созданной и управляемой ABL Space Systems. Прототипы предназначены для уменьшения количества космического мусора за счет активного схода с орбиты в конце миссии, чтобы он сгорел в атмосфере Земли.

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Проект Kuiper находится в ведении дочерней компании Kuiper Systems LLC, которая планирует в конечном итоге запустить группировку из 3236 спутников на 98 орбитальных плоскостях в трех орбитальных снарядах на высоте от 590 до 630 км. Они предназначены для обеспечения глобального широкополосного доступа в Интернет со скоростью до 400 мегабит в секунду с использованием недорогой плоской панельной антенны.

“Миссия Kuiper по предоставлению высокоскоростных широкополосных услуг с малой задержкой для недостаточно обслуживаемых сообществ очень мотивирует нашу команду здесь, в ABL“, - говорит Гарри О'Хэнли, генеральный директор ABL. “Amazon будет играть центральную роль в космической инфраструктуре следующего поколения, и мы гордимся тем, что были выбраны в качестве их стартового партнера для этих важных ранних полетов“.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon выкупила команду спутникового Интернета у Facebook.