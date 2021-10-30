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Тренды YouTube: Приготовили страуса и Україна має талант 2021. Выпуск 2

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В тренде - эксперименты и ТВ-шоу.

Україна має талант 2021. Выпуск 2 от 30.10.2021

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Второй кастинг принесет много сюрпризов – будьте готовы удивляться, смеяться и сопереживать участникам проекта. На этот раз к судейскому составу присоединится чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, так что участникам нужно будет получить минимум три “да“, чтобы пройти дальше. Кто сможет поразить профессиональную спортсменку силой, гибкостью и сложностью трюков?

ПРИГОТОВИЛИ СТРАУСА / ГИГАНТСКОЕ ВЕДРО KFC ВЕСОМ 44 КГ

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Блогер vanzai приготовил страуса по рецепту KFC весом в целых 44 килограмма. Какой будет на вкус нога страуса в панировке? И можно ли будет вообще есть такое мясо?

Напомним, днем ранее в тренды попали Человек, который убил Хэллоуин и Oxxxymiron.

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Теги: тренды YouTube, видео
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