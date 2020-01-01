Смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro признали непригодными к ремонту

Разборка Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro показывает сильное рассеивание тепла и плохую ремонтопригодность.

Разборка, проведенная PBK Reviews, показывает, что оба телефона покрыты большим медным радиатором. Это становится понятным сразу после открытия устройств. Также присутствует алюминиевая средняя пластина, которая подключается к процессору через термоленту.

Датчик отпечатков пальцев под дисплеем крепится к задней части дисплея и выглядит довольно тонким, почти не занимая места.

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Хотя внутренности Pixel 6 Pro и Pixel 6 очень похожи, есть одно большое различие - тактильный двигатель первого расположен внизу телефона, а второй - вверху.

Видео также показывают, что антенна mmWave расположена поверх Pixel 6. mmWave обещает высокую скорость загрузки на телефонах 5G, но наличие единственной антенны для него вызывает сомнения. Более того, его положение тоже не самое оптимальное. Когда телефон будет использоваться в ландшафтном режиме во время потоковой передачи или игр, антенна, вероятно, будет закрыта рукой. Это может испортить прием сигнала.

Qualcomm рекомендует упаковывать телефоны 5G с четырьмя антеннами миллиметрового диапазона. А поскольку антенна на Pixel 6 всего одна и она слишком плохо расположена, неясно, насколько хорошо телефон будет работать с точки зрения подключения 5G.

Что касается ремонтопригодности, порт USB Type-C служит, пожалуй, самым большим препятствием. Он припаян к материнской плате, что затрудняет ремонт. Другие компоненты тоже не очень хорошо себя чувствуют из-за чрезмерного использования клея. Таким образом, существует риск нарушения водонепроницаемости при демонтаже компонентов для ремонта.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы смартфонов Pixel 6 Pro жалуются на экраны.