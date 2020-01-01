Apple сокращает производство iPad ради iPhone 13

Чипов на все гаджеты не хватает.

Apple сокращает производство своих iPad, чтобы улучшить поставку чипов для своих iPhone 13. Компании пришлось перенести поставку чипов на новейший iPhone, что привело к сокращению сроков поставки.

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Согласно отчету Nikkei Asia, источники, близкие к этому вопросу, показали, что производство iPad за последние два месяца снизилось на 50 процентов по сравнению с первоначальными планами. Снижение производства iPad позволило гиганту из Купертино выделить больше чипов и других компонентов для серии iPhone 13, пользующейся высоким спросом во всем мире. Это также демонстрирует, что новые iPad и iPhone компании имеют ряд деталей, общих для обеих платформ.

Другими словами, бренд лучше справился с проблемой глобального дефицита полупроводников, поскольку он может переключить производство с двух разных продуктов. Причина, по которой компания переводит производство на iPhone, вероятно, связана с более сильным, чем ожидалось, спросом. Хотя спрос на iPad также был довольно высоким. Между тем, в отдельных отчетах также указывается на сокращение сроков поставки iPhone 13 серии, что также намекает на улучшение цепочки поставок.

На данный момент среднее время выполнения заказа для iPhone 13 mini и iPhone 13 в мире составляет около 12 и 13 дней соответственно. Аналогичным образом, сроки поставки iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max также стабилизировались на уровне 32 дней, что меньше 37 дней. Тем не менее, время выполнения заказа все еще немного больше, чем у iPhone 12 серии последнего поколения.

Напомним, ранее сообщалось, что WiFi у новых iPhone оказался хуже, чем у старых моделей.