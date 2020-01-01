Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Человек, который убил Хэллоуин и Oxxxymiron

Комментариев: 0
В тренде - новая работа Оксимирона и познавательное видео.

OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?

Читай также: Тренды YouTube: Финал Холостячки и Кулинарный баттл

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — “Кто убил Марка?“. Название отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера Горгород, вышедшего в 2015 году.

Человек, который УБИЛ ХЭЛЛОУИН [Страшно Реально]

Читай также: Тренды YouTube: Oliver Tree & Little Big и Океан Ельзи & Один в каное

Конфеты с лезвиями или сладости с ядом. Это похоже на страшилки под Хэллоуин. Городские легенды. Но есть история, которая пугает лучше любого хоррора. Потому что она реальная. А началось все с того, что ребенок был отравлен цианистым калием, который находился в конфете. Но кто его отравил? Ответ вас шокирует. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Morgenshtern - Я когда-нибудь уйду и Шоу Маска.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь