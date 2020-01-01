Тренды YouTube: Человек, который убил Хэллоуин и Oxxxymiron

В тренде - новая работа Оксимирона и познавательное видео.

OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?

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Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — “Кто убил Марка?“. Название отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера Горгород, вышедшего в 2015 году.

Человек, который УБИЛ ХЭЛЛОУИН [Страшно Реально]

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Конфеты с лезвиями или сладости с ядом. Это похоже на страшилки под Хэллоуин. Городские легенды. Но есть история, которая пугает лучше любого хоррора. Потому что она реальная. А началось все с того, что ребенок был отравлен цианистым калием, который находился в конфете. Но кто его отравил? Ответ вас шокирует.

Напомним, днем ранее в тренды попали Morgenshtern - Я когда-нибудь уйду и Шоу Маска.