Samsung тайно начал производство Galaxy S22

Согласно недавнему отчету, новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S22 уже запущена в массовое производство.

Samsung, очевидно, выпустит телефоны где-то в начале следующего года, возможно, где-то в январе или, может быть, в начале февраля.

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Ранее мы слышали, что новый Samsung Galaxy S21 FE, по всей видимости, будет запущен на выставке CES 2022 в январе, Samsung не планирует запускать свой Galaxy S22 на этом мероприятии. Samsung, вероятно, проведет другое пресс-мероприятие для своих новых флагманских смартфонов, как это было в предыдущие годы.

Новая линейка Samsung Galaxy S22 будет поставляться с разными процессорами в зависимости от региона, как и текущая линейка. Это будет включать новый процессор Samsung Exynos 2200 и новый процессор Qualcomm Snapdragon 898.

Телефоны также получат ряд других обновлений по сравнению с линейкой Galaxy S21, это будет включать в себя больше оперативной памяти, обновленные камеры и многое другое.

Пока неясно, какие изменения в дизайне телефонов Galaxy S22 в следующем году получат по сравнению с текущим диапазоном устройств Galaxy S21, мы с нетерпением ждем более подробной информации об этих устройствах. Мы ожидаем, что в этой линейке будет несколько различных моделей.

Напомним, ранее сообщалось, что новые Samsung Galaxy S22 получат пластиковый корпус.