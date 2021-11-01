Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как сделать провода из сосисок: Эксперименты

Комментариев: 1
Как хорошо сосиски проводят электричество?

Читай также: Как ведут себя предметы в кислоте: Эксперименты

Блогеры из It's Mamix решили провести очень интересные эксперименты с электричеством, которые вызывают много вопросов. В одном из видеороликов они проводили дополнительный эксперимент, в котором узнали, что многие предметы могут проводить электрический ток. В частности - энергетик и сосиски! Понимаете, сосиски проводят электричество. И в этом видеоролике они решили узнать, какие еще необычные предметы могут проводить электричество и в конце видеоролика сделают настолько длинные провода из сосисок, насколько смогут. 

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: эксперименты, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2021, 17:03
Оценка:  0
гость
Вот у людей проблемы, какая там нах пандемия...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь