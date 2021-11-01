Как сделать провода из сосисок: Эксперименты

Как хорошо сосиски проводят электричество?

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Блогеры из It's Mamix решили провести очень интересные эксперименты с электричеством, которые вызывают много вопросов. В одном из видеороликов они проводили дополнительный эксперимент, в котором узнали, что многие предметы могут проводить электрический ток. В частности - энергетик и сосиски! Понимаете, сосиски проводят электричество. И в этом видеоролике они решили узнать, какие еще необычные предметы могут проводить электричество и в конце видеоролика сделают настолько длинные провода из сосисок, насколько смогут.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.