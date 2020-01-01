Хэллоуин в космосе: Самые необычные костюмы астронавтов

Хэллоуин в космосе может быть таким же веселым, как и на Земле.

Астронавты на Международной космической станции любят праздновать Хэллоуин, и по этому случаю они наряжаются в костюмы.

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От Дарта Вейдера и Супермена до жутких черепов, пиратов и многих других - экипажи астронавтов нашли несколько изобретательных способов нарядиться празднично.

Веселье в космосе на этом не заканчивается. Щелкай по стрелкам, чтобы увидеть больше удивительных костюмов на Хэллоуин, созданных космонавтами на Международной космической станции на протяжении многих лет.

Напомним, ранее сообщалось, что астроном-любитель снял невероятное фото МКС на фоне Луны.