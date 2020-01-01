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Тренды YouTube: Morgenshtern - Я когда-нибудь уйду и Шоу Маска

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В тренде - музыка и ТВ-шоу.

MORGENSHTERN - Я КОГДА-НИБУДЬ УЙДУ

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Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню "Я когда-нибудь уйду". Трек вошел в его пятый студийный альбом  "Million Dollar: Business". В видео содержится ненормативная лексика.

ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 2. СЕЗОН 2

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Смотрите новый выпуск шоу Маска, выходящего на телеканале «Украина». Этот праздничный выпуск накануне Хэллоуина поразил всех. Известный ведущий Владимир Остапчук появился в образе Фредди Крюгера и представил семь новых героев: белого Тигра, веселого Джмеля, эпатажную Скандал, романтическую Гориллу, легендарного Грифона, лирического Мухомора и трогательного Совенка.

Напомним, ранее в тренды попали Тина Кароль - Двойной рай и Magic Five в Игре в кальмара.

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Теги: тренды YouTube, видео
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