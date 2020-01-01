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Названа дата выхода 27-дюймового iMac Pro

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Компьютер для профессионалов получит увеличенный размер экрана.
iMac Pro выйдет в 2022 году
iMac Pro выйдет в 2022 году
Apple

Похоже, у нас есть более подробная информация о новом iMac большего размера, устройство можно было бы назвать iMac Pro, и оно будет оснащено 27-дюймовым дисплеем.

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Новый 27-дюймовый iMac Pro, по-видимому, будет оснащен мини-светодиодным дисплеем, и он будет предлагаться с процессорами M1 Pro и M1 Max, недавно выпущенными с новым MacBook Pro.

Устройство будет иметь как минимум 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, но должны быть другие варианты ОЗУ и хранилища, и оно может иметь до 8 ТБ памяти, как MacBook Pro.

Устройство будет иметь темные лицевые панели, а не светлые, как у 24-дюймовой модели, и оно будет иметь дизайн, аналогичный существующей модели. Цена на новый 27-дюймовый iMac Pro будет начинаться примерно с 2000 долларов, мы можем ожидать, что топ-модель будет стоить значительно дороже.

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Пока у нас нет никаких подробностей о том, когда будет запущен новый Mac Pro, мы ожидаем, что устройство будет доступно где-то в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в самолетах запретили перевозить Apple MacBook Pro.

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Теги: iMac Pro, Apple
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