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5D-память: Создан самый надежный и долговечный компакт-диск

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Один небольшой диск может хранить 100 Тб информации.
Ученые ранее использовали технологию хранения данных 5D, чтобы сохранить цифровую копию Библии короля Иакова
Ученые ранее использовали технологию хранения данных 5D, чтобы сохранить цифровую копию Библии короля Иакова
Саутгемптонский университет

Развернув передовые лазеры и немного решив проблемы, ученые из Саутгемптонского университета добились прорыва в области хранения данных, предлагая как невероятную плотность, так и возможности долгосрочного архивирования. Говорят, что эта технология способна хранить 500 терабайт на одном диске размером с компакт-диск, и создатели предполагают, что она найдет применение для сохранения всего, от информации для музеев и библиотек до данных о ДНК человека.

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Эта технология известна как пятимерная (5D) оптическая память, и команда Саутгемптонского университета разрабатывала ее в течение некоторого времени. Впервые это было продемонстрировано еще в 2013 году, когда ученые успешно использовали этот формат для записи и извлечения текстового файла размером 300 КБ, хотя у них были гораздо более высокие амбиции, чем это.

Данные записываются с помощью фемтосекундного лазера, который излучает невероятно короткие, но мощные световые импульсы, создавая крошечные структуры в стекле, измеряемые в наномасштабе. Эти структуры содержат информацию об интенсивности и поляризации лазерного луча в дополнение к их трем пространственным измерениям, поэтому ученые называют это хранилищем данных 5D.

В 2015 году команда продемонстрировала свой прогресс, используя технологию для сохранения цифровых копий основных документов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Библия короля Якова и Великая хартия вольностей. В отличие от типичной памяти жесткого диска, которая уязвима к высоким температурам, влаге, магнитным полям и механическим сбоям, это «вечное» хранилище данных 5D обещало невероятную термическую стабильность и практически неограниченный срок службы при комнатной температуре.

Ученые из Университета Саутгемптона использовали свою передовую технологию хранения данных 5D, чтобы сохранить около 5 ГБ информации на 1-дюймовом образце кварцевого стекла
Ученые из Университета Саутгемптона использовали свою передовую технологию хранения данных 5D, чтобы сохранить около 5 ГБ информации на 1-дюймовом образце кварцевого стекла
Саутгемптонский университет

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Однако одна вещь, над которой работают ученые, - это возможность записывать данные с достаточно высокой скоростью и плотностью, достаточной для реальных приложений. Теперь они заявляют, что достигли этого с помощью оптического явления, называемого усилением ближнего поля, которое позволяет им создавать наноструктуры с помощью нескольких слабых световых импульсов, а не писать напрямую с помощью фемтосекундного лазера. Это позволяет записывать данные со скоростью 1 000 000 вокселей в секунду, что соответствует 230 КБ данных или более 100 страниц текста в секунду.

"Этот новый подход улучшает скорость записи данных до практического уровня, поэтому мы можем записывать десятки гигабайт данных за разумное время", - говорит Юхао Лей из Университета Саутгемптона в Великобритании. "Высоко локализованные прецизионные наноструктуры позволяют увеличить объем данных, поскольку в единицу объема можно записать больше вокселей. Кроме того, использование импульсного света снижает энергию, необходимую для письма".

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Команда продемонстрировала эту технику, записав 5 ГБ текстовых данных на диск из кварцевого стекла размером с компакт-диск с почти 100-процентной точностью считывания, хотя исследователи говорят, что такой диск будет способен хранить 500 ТБ данных, что составляет 10000 раз плотнее, чем диск Blu-ray. Исследователи предполагают, что технология найдет применение для сохранения информации из чьей-то ДНК или для долгосрочного хранения данных для национальных архивов, музеев и тому подобного. Но сначала им нужно будет разработать более быстрые методы чтения данных.

"Отдельные лица и организации создают все более крупные наборы данных, вызывая острую потребность в более эффективных формах хранения данных с высокой емкостью, низким энергопотреблением и длительным сроком службы", - говорит Лей. "Хотя облачные системы больше предназначены для временных данных, мы считаем, что хранение данных 5D в стекле может быть полезным для долгосрочного хранения данных в национальных архивах, музеях, библиотеках или частных организациях".

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Теги: память, данные, лазер, диск
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