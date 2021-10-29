Windows XP в одной стране установлена более чем на половине компьютеров

Вы сможете угадать, что это за страна?

Некогда популярная Windows XP, которая недавно отметила свое 20-летие, все еще пользуется спросом.

В то время как ее доля на мировом рынке сейчас исчезающе мала, одна страна, по-видимому, продолжает сильно полагаться на старую операционную систему.

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Как сообщает компания по исследованию рынка StatCounter, ссылаясь на надежные данные в своей системе, Windows XP в настоящее время занимает всего 0,69 процента мирового рынка. По подсчетам Microsoft, согласно которым 1,3 миллиарда компьютеров во всем мире уже работают с Windows 10 и, таким образом, составляют 78 процентов рынка, рыночная доля Windows XP, указанная StatCounter, соответствует примерно 12 миллионам систем.

А в Армении, в которой проживает почти три миллиона человек, рыночная доля Windows XP по-прежнему огромна. Согласно расчетам StatCounter, древняя операционная система до сих пор используется там на 53,5 процента всех активно используемых ПК. Однако в некоторых случаях данные сильно колебались, поэтому неясно, что вызвало эти изменения в доле рынка.

Доля XP в Армении winfuture.de

Ровно год назад Windows 10 была почти на одном уровне с Windows XP, так как каждая из двух операционных систем занимала около 43% рынка в Армении. Чуть позже доля XP буквально взорвалась и даже за несколько месяцев превысила отметку в 60 процентов. В апреле 2021 года он затем резко снизился, после чего пропорция снова резко выросла и снова достигла текущего высокого уровня.

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До сих пор совершенно неясно, почему Windows XP кажется такой популярной в Армении. Вполне возможно, что количество систем с определенными операционными системами, измеряемое StatCounter в стране, искажено из-за относительно небольшого количества источников данных. Поскольку в Армении также относительно низкий средний доход, доля старых компьютеров и нелегально скопированных версий XP также может быть относительно высокой.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры начали наживаться на Windows XP.