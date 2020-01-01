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На Apple подали в суд из-за зарядных устройств для iPhone

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Китайские студенты недовольны, что Apple не кладет зарядку в коробку с телефоном.
Смартфон поставляется без зарядки
Смартфон поставляется без зарядки
apple

В iPhone 12 Apple приняла решение не включать зарядное устройство в телефон. Это расстроило некоторых людей, хотя компания утверждает, что это было сделано из экологических соображений. Посмотрим правде в глаза, компания, вероятно, получает неплохую прибыль, продавая свои зарядные устройства, которые в любом случае предлагают быструю зарядку отдельно.

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Это правда, что многие люди во всем мире недовольны отсутствием зарядных устройств, и в Китае на компанию подали в суд по этому поводу. Этот иск был подан против Apple группой студентов китайских университетов, которые оспаривают утверждения Apple о том, что отказ от комплекта зарядного устройства поможет спасти окружающую среду.

По словам студентов, поскольку Apple включает кабель USB-C - Lightning, он несовместим с другими зарядными устройствами на рынке. Apple возражает, что производители телефонов часто продают свои телефоны и зарядные устройства отдельно, но студенты утверждают, что другие производители телефонов, например в Китае, предлагают пакеты, в которых пользователи могут выбирать, нужен им адаптер или нет.

Однако Китай - не единственное место в мире, где Apple сталкивается с этими жалобами. Так, бразильские регуляторы объявили о планах расследовать и эти жалобы на Apple.

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Теги: Apple, Китай, зарядное устройство
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