Что такое турбулентные и ламинарные потоки: Эксперименты

Всего есть три потока - ламинарный, турбулентный и смешанный. Но что такое ламинарный и турбулентный?

Что такое турбулентные и ламинарные потоки и как они образуются? При чем здесь число Рейнольдса и где ламинарный поток почти нельзя встретить?

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Об этом расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров. Он расскажет, какие законы лежат в основе Вселенной и покажет, как полученные знания можно применять в жизни. А учиться у физика-изобретателя – редкая возможность.

Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.