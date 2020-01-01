В Техасе построят самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере

100 домов напечатают на специальном принтере.

После завершения строительства четырех домов в Остине, штат Техас, компания Icon объединилась с застройщиком Леннаром для создания удивительно амбициозной новой застройки, состоящей из 100 напечатанных на 3D-принтере семейных домов, совместно спроектированных Bjarke Ingels Group (BIG).

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Проект, описанный Леннаром как “самый большой в мире квартал домов, напечатанных на 3D-принтере“, планируется разместить в Остине, штат Техас. На этом раннем этапе у нас нет информации о количестве спален или ванных комнат, которые они будут содержать, а также об их размере, но в Icon подтвердили, что это будут дома для одной семьи, расположенные на одном этаже. В домах также будут установлены солнечные панели на крыше, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Микрорайон напечатают на принтере icon



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“Дома, спроектированные как коллекция разнообразных современных жилых пространств, воплощают в себе множество отличительных пространственных концепций“, - поясняют в Icon. “Подход к дизайну модернизирует эстетику загородного дома, в то время как технология 3D-печати текстурирует и обеспечивает отличительные точки соприкосновения для каждого пространства. Свобода формы, обеспечиваемая этой строительной технологией, включая извилистые изгибы стен, сочетается с традиционными строительными материалами. создавать дома, уникальные как с эстетической, так и с физической точки зрения“.

Процесс сборки будет во многом таким же, как и в других 3D-печатных строительных проектах, и будет включать в себя собственный 3D-принтер Icon Vulcan, выдавливающий цементоподобную смесь слоями для создания базовой структуры каждого дома. Когда оболочка будет завершена, войдут люди-строители и завершат ее, добавив крышу, двери, окна и т. д., а также внутреннюю мебель.

Дома, напечатанные на 3D-принтере, будут односемейными, расположенными на одном этаже icon

Строительство проекта должно начаться где-то в 2022 году. Мы ожидаем узнать более подробную информацию, в том числе дату его завершения и стоимость, по мере его реализации. Однако для сравнения: предыдущие семейные дома Icon, напечатанные на 3D-принтере, стоили 450 000 долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии разработали принтер, “рисующий“ на газоне.