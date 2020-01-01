На Солнце произошла крупная вспышка в сторону Земли

Солнечные частицы, взорвавшиеся во время вспышки, могут поразить Землю сегодня, 29 октября.

Вспышка на Солнце была направлена на Землю noaa.gov

В четверг (28 октября) на Солнце произошла крупная солнечная вспышка, которая стала сильнейшим штормом в текущем погодном цикле нашей звезды.

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Согласно предупреждению Центра прогнозов космической погоды США (SWPC), которое отслеживает космическую погоду, Солнце запустило солнечную вспышку класса X1, самый мощный вид вспышки, пик которой пришелся на 18:35 по Киеву.

Вспышка вызвала временное, но сильное отключение радиосвязи на солнечной стороне Земли с центром в Южной Америке, говорится в заявлении группы. Представители NASA назвали солнечное извержение “значительной солнечной вспышкой“, добавив, что оно было снято в реальном времени на видео обсерваторией солнечной динамики космического агентства.

Вспышка накрыла Южную Америку noaa.gov

Как сообщает SpaceWeather.com, выброс корональной массы в результате вспышки, огромное извержение заряженных частиц, может достичь Земли к субботе или воскресенью (30-31 октября), как раз к Хэллоуину. Извержение может вызвать северное сияние Земли и потенциально помешать спутниковой связи.

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Солнечные вспышки - это массивные выбросы солнечной радиации, которые отправляют заряженные частицы от звезды наружу. Вспышки классифицируются по буквенной системе: штормы класса C относительно слабые, класса M - более умеренные, а вспышки класса X - как самые сильные.

“X-класс обозначает самые интенсивные вспышки, а число дает больше информации о их силе», - пояснили в заявлении представителей NASA. “X2 в два раза интенсивнее X1, X3 в три раза интенсивнее и т. д. Вспышки, которые классифицируются как X10 или сильнее, считаются необычно интенсивными“.

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Когда они нацелены непосредственно на Землю, самые мощные вспышки X-класса могут создавать помехи для радио- и спутниковой связи и перегружать полярные сияния планеты. Они также могут сопровождаться массивным извержением солнечных частиц, называемым выбросом корональной массы. Такие извержения выбрасывают заряженные частицы от Солнца со скоростью 1,6 миллиона километров в час или более, и, как правило, они достигают Земли за несколько дней.

По словам официальных лиц SWPC, вспышка в четверг, похоже, также привела к выбросу корональной массы.

Вспышка в четверг произошла от солнечного пятна под названием AR2887, которое в настоящее время находится в центре Солнца и обращено к Земле, в зависимости от его местоположения. Солнечное пятно стало причиной двух умеренных солнечных вспышек класса M в начале дня, согласно SpaceWeather.com, который также отслеживает ежедневную солнечную погоду.

Напомним, ранее сообщалось, что магнитные бури происходят ближе к Земле, чем считалось ранее.