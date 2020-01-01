Америций - металл, от которого никуда не деться: Эксперименты
Где применяется этот металл?
В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком металле, как америций, и как его можно использовать в ядерной батарее.
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Этот металл содержится в датчиках дыма и был создан искусственно. Насколько он опасен и где еще его применяют?
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
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