Америций - металл, от которого никуда не деться: Эксперименты

Где применяется этот металл?

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таком металле, как америций, и как его можно использовать в ядерной батарее.

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Этот металл содержится в датчиках дыма и был создан искусственно. Насколько он опасен и где еще его применяют?

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.