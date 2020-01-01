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Появились характеристики предполагаемой серии Xiaomi 12 Lite

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Время от времени будущие устройства Xiaomi замечаются в коде MIUI за несколько месяцев до их запуска. Появились два таких смартфона под кодовыми названиями Zijin и Taoyao. Говорят, что они станут официальными как серия Xiaomi 12 Lite.
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
xiaomi

Xiaomiui уже заметил два предстоящих смартфонов в MIUI-коде. Эти устройства имеют номера моделей L9 и L9B соответственно. Первый носит кодовое название Цзыцзинь, а второй - Таояо.

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Источник этой информации сообщает, что оба этих телефона будут оснащены дисплеем FHD + (2400 x 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц и сенсором отпечатков пальцев на экране. Они будут работать на чипсете Qualcomm SM7325 и будут иметь тройную заднюю камеру.

Единственным существенным отличием будет третья камера. У Xiaomi Zijin будет телеобъектив вместо макро-камеры, как на Xiaomi Taoyao. Две другие камеры будут иметь первичный широкоугольный датчик и вторичный сверхширокий датчик.

Наконец, источник сообщает, что Zijin будет доступен только для Китая, а Taoyao будет доступен на мировых рынках. Они также предполагают, что эти телефоны будут выпущены как серия Xiaomi 12 Lite.

Это потому, что Mi 10 Lite и Mi 10 Youth Edition, выпущенные в 2020 году, также различались только с точки зрения настройки камеры. Как и эти неизданные устройства, устройство с телеобъективом было эксклюзивным для Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi больше не будет выпускать смартфоны под брендом Mi.

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Теги: Xiaomi, Xiaomi 12 Lite
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