Армия США вводит в эксплуатацию лазерное оружие

Лазер сможет сбивать ракеты и самолеты.

General Atomics и Boeing выиграли контракт с армией США на создание прототипа своего самого мощного на сегодняшний день лазерного оружия с распределенным усилением: новаторского 300-киловаттного твердотельного устройства слежения за целями, которое может сбивать вражеские ракеты и самолеты с воздуха.

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Огромное преимущество гиперзвуковой ракеты в скорости означает намного меньше, если вы можете сбить ее с помощью энергетического луча, движущегося со скоростью света. Если система слежения может удерживать ее в правильном направлении - что не должно быть слишком сложно для цели, движущейся по прямой линии, независимо от того, насколько быстро - мощный лазер может нанести серьезный ущерб, расплавив металлические поверхности, чтобы нанести ущерб аэродинамике. , и уничтожение бортовой электроники.

В октябре прошлого года GA и Boeing объединились для создания масштабируемого высокоэнергетического лазерного оружия мощностью от 100 до 250 кВт, по сути, в соответствии со спецификациями, чтобы продемонстрировать военным, что конструкция лазера GA с распределенным усилением является решением проблем с охлаждением. которые обычно накладывают жесткие ограничения на высокоэнергетическое лазерное оружие.

Вице-президент GA по лазерам Майкл Перри в прошлом году сказал Breaking Defense, что распределенная система усиления находится в своего рода зоне Золушки для твердотельных лазеров. Плоские лазеры, которые направляют свет на большой кусок кристалла в качестве среды усиления, имеют тенденцию к перегреву и требуют тяжелых и громоздких систем охлаждения.

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Напротив, волоконные лазеры, подобные упомянутому выше устройству Lockheed, не имеют проблем с охлаждением, поскольку они распределяют свет между несколькими волокнами, которые разнесены друг от друга для рассеивания тепла. Но, в конце концов, вам нужно объединить эти балки вместе, а системы сочетания балок обычно бывают дорогими, сложными, тяжелыми и громоздкими.

Система распределенного усиления GA - это, по сути, ряд последовательно соединенных пластин, каждая из которых достаточно мала, чтобы рассеивать собственное тепло. В первую попадает свет, который увеличивает ее, стреляет во вторую и так далее. Нет проблем с нагревом, нет необходимости комбинировать балки, и вы можете упаковать его, как хотите. Отсюда и желание компании создать свой оригинальный масштабируемый прототип, не имея для этого военного контракта.

Хотя GA описывает грядущий прототип как имеющий “смертельную мощность больше, чем все, что использовалось на сегодняшний день“, огромная мощность этого лазера непрерывного действия будет блекнуть по сравнению с предлагаемой системой “Ультракороткоимпульсный лазер“ , которая могла бы высвободить до 5 импульсов. тераватт энергии, импульсами длительностью до 30 фемтосекунд, до 50 раз в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что военные США подожгли лодку лазером.