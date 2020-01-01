Некоторые покупатели AirPods 3 жалуются на плохое качество сборки

AirPods 3 попали в магазины и, наконец, достигли покупателей, которые с нетерпением ждали их в течение нескольких дней. Но после распаковки ажиотаж быстро превратился в шок из-за ужасно плохого качества сборки в некоторых случаях.

На китайском сайте блогов Weibo появилось множество жалоб на грубые края, перелив клея и шаткие детали в некоторых устройствах AirPods 3. Плохое качество изготовления влияет не только на внешний вид, поскольку многие пользователи сети также сообщают, что AirPods царапают уши при ношении и даже воспроизводят статичный звук.

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Жалобы в основном связаны с AirPods 3 “Сделано во Вьетнаме“, и известный технический блоггер Technology Xiaoxin подтвердил наличие проблемы в этом варианте. Однако другой блогер и поставщик аксессуаров для Apple по имени Канг подчеркнул, что проблема не ограничивается только вьетнамскими AirPods 3. Скорее, это проблема партии как вьетнамского, так и китайского вариантов, страдающих от плохой сборки, хотя проблема может быть более выраженной на вьетнамских AirPods.

Острые кромки могут повредить ухо weibo

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Канг также считает, что в этих проблемах виноват контроль качества и что те, у кого есть AirPods 3 с неровными краями и остатками клея, должны выбрать замену.

Однако здесь стоит упомянуть, что все проблемы были ограничены только первой партией и, по-видимому, были решены в более новых партиях. Так что, если вы собираетесь приобрести AirPods 3 прямо сейчас, у вас больше не должно быть причин для беспокойства.

Проблема может возникнуть и со собранными в Китае наушниками weibo

Кроме того, плохая партия, похоже, попала только в Китай, поскольку еще не приходилось сталкиваться с жалобами от пользователей со всего мира. Это, однако, не обязательно означает, что AirPods 3, отправленные за пределы страны, полностью безопасны. Их производство сосредоточено на 70% в Китае, а остальные - Вьетнам, и велики шансы, что те же партии, что продаются в Китае, дойдут и до других регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple Watch могут получить датчик измерения температуры тела.