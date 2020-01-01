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Марсоход Perseverance сделал первые фото после отключения связи

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Роботу размером с машину и другому марсианскому аппарату NASA недавно пришлось отключиться, потому что Красная планета ушла за Солнце.
Снимки марсохода после пробуждения
Снимки марсохода после пробуждения
NASA

Марсоход NASA Perseverance вышел из первого обесточенного состояния "солнечного соединения" и вернулся к работе на Красной планете. Он даже позвонил домой и поделился своими первыми фотографиями Марса после пробуждения.

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Perseverance размером с автомобиль и другие марсианские космические корабли должны были простоять около двух недель, когда Красная планета зашла за Солнце с точки зрения Земли. В этом выравнивании, известном как соединение Солнца, наша звезда может искажать команды, отправляемые с Земли на Марс, поэтому NASA и другие космические агентства не рискуют.

Но Марс вернулся в поле зрения для управления полетами по всему миру, в том числе для компании Perseverance, которая базируется в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Итак, шестиколесный робот проснулся и возобновил исследование кратера Джезеро, дыры в земле шириной 45 километров, в которой миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Снимки марсохода после пробуждения
Снимки марсохода после пробуждения
NASA

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"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными обнажениями. Я делал несколько снимков, изучал погоду, химические эксперименты, а также получал обновление программного обеспечения", - написали члены команды миссии в понедельник (25 октября) через официальный аккаунт Perseverance в Твиттере.

В этот пост были включены две великолепные недавние фотографии местности, по которой пересекает Perseverance. С момента пробуждения марсоход сделал еще много снимков, и вы можете найти их здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance пробурил Красную планету.

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Теги: Perseverance, Марс, марсоход
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