Марсоход Perseverance сделал первые фото после отключения связи

Роботу размером с машину и другому марсианскому аппарату NASA недавно пришлось отключиться, потому что Красная планета ушла за Солнце.

Марсоход NASA Perseverance вышел из первого обесточенного состояния "солнечного соединения" и вернулся к работе на Красной планете. Он даже позвонил домой и поделился своими первыми фотографиями Марса после пробуждения.

Читай также: Марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе

Perseverance размером с автомобиль и другие марсианские космические корабли должны были простоять около двух недель, когда Красная планета зашла за Солнце с точки зрения Земли. В этом выравнивании, известном как соединение Солнца, наша звезда может искажать команды, отправляемые с Земли на Марс, поэтому NASA и другие космические агентства не рискуют.

Но Марс вернулся в поле зрения для управления полетами по всему миру, в том числе для компании Perseverance, которая базируется в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Итак, шестиколесный робот проснулся и возобновил исследование кратера Джезеро, дыры в земле шириной 45 километров, в которой миллиарды лет назад находились озеро и дельта реки.

Снимки марсохода после пробуждения NASA

Читай также: Связи нет: NASA не может связаться с Марсом из-за Солнца

"Я вернулся к работе, припарковался между этими двумя прекрасными обнажениями. Я делал несколько снимков, изучал погоду, химические эксперименты, а также получал обновление программного обеспечения", - написали члены команды миссии в понедельник (25 октября) через официальный аккаунт Perseverance в Твиттере.

В этот пост были включены две великолепные недавние фотографии местности, по которой пересекает Perseverance. С момента пробуждения марсоход сделал еще много снимков, и вы можете найти их здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход Perseverance пробурил Красную планету.