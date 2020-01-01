Видео дня: Динозавр сделал важное заявление в ООН

Говорящий компьютерный динозавр произнес страстную речь об изменении климата перед мировыми лидерами в новом видео ООН. Отнесутся ли они к этому серьезно?

Динозавр, по имени Фрэнки имеет страницу в Twitter, а озвучивают его нескольких знаменитостей на разных языках, в том числе актер Джек Блэк на английском и звезда Игра престолов Николай Костер-Вальдау на датском языке.

Читай также: В ООН назвали дату начала природного апокалипсиса

Видео начинается с того, что существо с компьютерной графикой входит в Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, к удивлению делегатов внутри.

После комедийного взаимодействия с охранником динозавр хватает микрофон и произносит удивительно проницательную речь о надвигающейся климатической чрезвычайной ситуации, предупреждая человечество не “выбирать вымирание“ и говоря людям “спасти наш вид“.

“Я кое-что знаю о вымирании, и позвольте мне сказать вам, и вы могли бы подумать, что это очевидно, вымирание - это плохо“, - говорит динозавр в видео. “По крайней мере, у нас был астероид, а какое у вас оправдание?“

Ключевой посыл вымершего эмиссара заключается в том, что правительственные субсидии на ископаемое топливо должны быть сокращены, чтобы сократить выбросы парниковых газов и спасти нашу планету, что станет ключевой темой на предстоящей конференции COP26 по изменению климата, которая состоится в Соединенном Королевстве.

“Вы движетесь к климатической катастрофе, но каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на ископаемое топливо“, - говорит динозавр. «“Представьте, если бы мы тратили сотни миллиардов долларов в год на субсидирование гигантских метеоров“, - добавил он. “Это то, что вы сейчас делаете“.

Читай также: ООН, МВФ и Всемирный банк обеспокоены изменениями климата

В новом отчете о субсидиях на ископаемое топливо, опубликованном 26 октября Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), которая выпустила видео, говорится, что мировые правительства ежегодно тратят 423 миллиарда долларов на поддержку компаний, занимающихся ископаемым топливом.

Согласно заявлению ПРООН, это позволит заплатить за вакцинацию от COVID-19 каждого человека на планете.

В видео также подчеркивается возможность, которую пандемия COVID-19 дала человечеству для внесения существенных изменений. “У вас есть огромная возможность прямо сейчас, когда вы восстанавливаете свою экономику и оправляетесь от этой пандемии“, - сказал динозавр. “Это большой шанс человечества“.

Видео было выпущено 27 октября во всех социальных медиа-платформах ПРООН.

Напомним, ранее сообщалось, что в глобальном потеплении на 95% виноват человек.