В Абу-Даби завершается строительство крупнейшего в мире аквариума

Огромный морской парк, который вступает в завершающую стадию строительства в Объединенных Арабских Эмиратах, пригласит посетителей насладиться крупнейшим в мире закрытым аквариумом, который будет завершен в следующем году.

SeaWorld Abu Dhabi станет домом для десятков тысяч морских видов на пяти уровнях, а также специализированным исследовательским центром, который сосредоточится на их сохранении.

После завершения строительства в туристической и развлекательной зоне острова Яс, SeaWorld Abu Dhabi будет занимать 183 000 кв. м на пяти внутренних этажах. Достопримечательности будут включать интерактивные экспонаты, захватывающий аттракцион, подробно описывающий визуальное путешествие от Северного полюса до Южного полюса, а также то, что объявлено самым большим аквариумом в мире.

Рендер внутреннего помещения аквариума PRNewsfoto

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Аквариум, наполненный 25 миллионами литров воды, станет домом для 68 000 морских животных, включая акул, рыб, скатов манты и морских черепах. Лучше всего этим можно насладиться через то, что называется “Бесконечная перспектива“, вертикальное окно высотой 20 метров, охватывающее несколько уровней, с четким, возвышающимся видом на все происходящее внутри.

Рядом с парком будет расположен Исследовательский и спасательный центр SeaWorld на острове Яс, который станет первым специализированным морским исследовательским, спасательным и реабилитационным центром Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь посетители смогут узнать о работе местных ученых и принять участие в образовательных программах, посвященных видам животных, которые называют океан своим домом.

SeaWorld Abu Dhabi станет домом для 68000 морских обитателей PRNewsfoto

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“Мы рады сотрудничать с SeaWorld Parks & Entertainment в разработке этого морского парка нового поколения, в котором будет находиться самый большой в мире морской аквариум и первый специализированный исследовательский центр в ОАЭ по изучению и уходу за животными“, - говорит Мохамед Абдалла Аль. Зааби, генеральный директор Miral, девелоперской компании, стоящей за островом Яс. “Это еще одно важное дополнение к существующим захватывающим впечатлениям и достопримечательностям острова Яс, а также свидетельство реализации нашего видения позиционирования острова как ведущего мирового туристического направления как для жителей, так и для гостей города“.

SeaWorld Abu Dhabi завершен на 64 процента PRNewsfoto

Первичная стальная конструкция SeaWorld Abu Dhabi завершена на 64 процента. Ожидается, что работы будут завершены в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Средиземном море поймали рыбу-свинью.