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В Абу-Даби завершается строительство крупнейшего в мире аквариума

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Огромный морской парк, который вступает в завершающую стадию строительства в Объединенных Арабских Эмиратах, пригласит посетителей насладиться крупнейшим в мире закрытым аквариумом, который будет завершен в следующем году.
Рендер "Бесконечная перспектива" в аквариуме SeaWorld Abu Dhabi
Рендер "Бесконечная перспектива" в аквариуме SeaWorld Abu Dhabi
PRNewsfoto

SeaWorld Abu Dhabi станет домом для десятков тысяч морских видов на пяти уровнях, а также специализированным исследовательским центром, который сосредоточится на их сохранении.

После завершения строительства в туристической и развлекательной зоне острова Яс, SeaWorld Abu Dhabi будет занимать 183 000 кв. м на пяти внутренних этажах. Достопримечательности будут включать интерактивные экспонаты, захватывающий аттракцион, подробно описывающий визуальное путешествие от Северного полюса до Южного полюса, а также то, что объявлено самым большим аквариумом в мире.

Рендер внутреннего помещения аквариума
Рендер внутреннего помещения аквариума
PRNewsfoto

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Аквариум, наполненный 25 миллионами литров воды, станет домом для 68 000 морских животных, включая акул, рыб, скатов манты и морских черепах. Лучше всего этим можно насладиться через то, что называется “Бесконечная перспектива“, вертикальное окно высотой 20 метров, охватывающее несколько уровней, с четким, возвышающимся видом на все происходящее внутри.

Рядом с парком будет расположен Исследовательский и спасательный центр SeaWorld на острове Яс, который станет первым специализированным морским исследовательским, спасательным и реабилитационным центром Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь посетители смогут узнать о работе местных ученых и принять участие в образовательных программах, посвященных видам животных, которые называют океан своим домом.

SeaWorld Abu Dhabi станет домом для 68000 морских обитателей
SeaWorld Abu Dhabi станет домом для 68000 морских обитателей
PRNewsfoto

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“Мы рады сотрудничать с SeaWorld Parks & Entertainment в разработке этого морского парка нового поколения, в котором будет находиться самый большой в мире морской аквариум и первый специализированный исследовательский центр в ОАЭ по изучению и уходу за животными“, - говорит Мохамед Абдалла Аль. Зааби, генеральный директор Miral, девелоперской компании, стоящей за островом Яс. “Это еще одно важное дополнение к существующим захватывающим впечатлениям и достопримечательностям острова Яс, а также свидетельство реализации нашего видения позиционирования острова как ведущего мирового туристического направления как для жителей, так и для гостей города“.

SeaWorld Abu Dhabi завершен на 64 процента
SeaWorld Abu Dhabi завершен на 64 процента
PRNewsfoto

Первичная стальная конструкция SeaWorld Abu Dhabi завершена на 64 процента. Ожидается, что работы будут завершены в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Средиземном море поймали рыбу-свинью.

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Теги: аквариум, рекорд, ОАЭ
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