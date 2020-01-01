Левитационная плавка своими руками: Эксперименты

Как заставить металл летать?

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Что такое левитационная плавка и индукционный нагрев? Чтобы провести индукционную плавку, нужно собрать индукционный нагреватель и плавить все подряд, вам потребуется: плата нагревателя, диодный мост 50А, шина латунная, медная трубка 6мм, трубогиб, автоматический выключатель 16А, автоматический выключатель 25А, электрощиток со съемной панелью 300х300х150мм и транзистор MOSFET IRFP 260M.

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