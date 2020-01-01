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Новый магазин Windows 11 будет доступен и для Windows 10

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Новый магазин приложений скоро станет доступен для всех пользователей Windows 10.

Microsoft близка к выпуску нового Microsoft Store для Windows 11 для пользователей Windows 10. Производитель программного обеспечения теперь выпустил этот новый магазин приложений для тестировщиков Windows 10 в кольце Release Preview вместе с финальной версией предстоящего обновления Windows 10 за ноябрь 2021 года.

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Обновленный Магазин идентичен тому, что есть в Windows 11, предлагая больший доступ к приложениям Win32, более современный дизайн и все новые приложения, которые недавно появились в магазине Microsoft. Этот новый Microsoft Store также стал более открытым, чем раньше, что позволяет включать в список сторонние магазины, такие как Epic Games Store.

Новый подход Microsoft к своему Магазину также означает, что наконец прибыл поток приложений, включая Discord, Zoom, VLC, TeamViewer и Visual Studio Code. Любой браузер теперь также может быть в магазине, но пока доступны Opera и Яндекс.Браузер.

Если вы хотите протестировать новый Microsoft Store в Windows 10, вам необходимо участвовать в программе предварительной оценки Release Preview Insider. Мы ожидаем, что новое обновление Магазина поступит для всех пользователей Windows 10 в ближайшие недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft открывает свой магазин Windows для других магазинов.

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Теги: Windows 11, Windows 10, магазин, Microsoft Store
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