Тренды YouTube: Курилы и Новый Моргенштерн

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НОВЫЙ МОРГЕНШТЕРН: свадьба, экзистенциальный кризис и уход из шоу-бизнеса

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Кого хейтят больше: Собчак и Моргенштерна? Ксения Собчак взяла интервью у рэпера в день свадьбы Моргенштерна.

Почему он решил сделать ребрендинг и пожить для себя, что изменилось в жизни Моргенштерна после свадьбы, готов ли Моргенштерн на пиар-роман и чего боится Моргенштерн?

Курилы / Бывшая Япония / Итуруп / Как Люди Живут @The Люди

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Сегодня вы увидите видео с самого края России - Курильских островов. Как люди живут в уголке с самой красивой природой какую я когда либо видел. Нет такого места на Земле с которым можно сравнить Курилы.

Познакомимся с местным “Робинзоном“, который уже 4 года живет один на берегу океана. А также побываем в заброшенных пещерах и катакомбах, которые использовались еще японцами для ведения боевых действий во времена Второй Мировой войны.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ворвались в Припять на Запорожце и Что такое капитализм.