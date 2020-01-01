Xiaomi будет выпускать по два поколения Redmi Note в год

Уже в следующем году выйдут Redmi Note 12 и Redmi Note 13.

Redmi готовится к дебюту серии Redmi Note 11 28 октября. За пару дней до запуска генеральный менеджер бренда делает важное объявление относительно линейки. Он раскрывает новую стратегию запуска серии Redmi Note.

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Лу Вейбинг, генеральный директор Redmi Brand, говорит, что в будущем компания будет выпускать два поколения устройств Redmi Note в год. Новая стратегия запуска стартует с дебюта серии Redmi Note 11 в этот четверг.

В отличие от других брендов, Redmi также дает официальную причину своей новой стратегии. Исполнительный директор объясняет, что они не могут удовлетворить потребности каждого пользователя с одним поколением мобильных телефонов. Следовательно, они решили выпустить две разных моделей серии Redmi Note в год.

Лу говорит, что предстоящая серия Redmi Note 11 станет преемником серии Redmi Note 9. Вот почему бренд представляет новое поколение линейки Redmi Note в течение 5 месяцев с момента запуска серии Redmi Note 10.

Он описывает, что Redmi Note 10 Pro 5G ориентирован исключительно на производительность с набором микросхем Dimensity 1100, а не на такие параметры, как отображение и скорость зарядки. С другой стороны, Redmi Note 11 Pro принесет улучшения отображения, но потеряет в производительности, хотя это будет первый в мире смартфон с Dimensity 920 SoC.

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Проще говоря, Redmi с этого момента хочет обслуживать как можно больше разных типов клиентов с помощью своей серии Redmi Note. В результате теперь на полке в любой момент года будут находиться два поколения моделей серии Redmi Note.

Это означает, что в нечетном поколении серии Redmi Note упор будет сделан на картинку, а в четном поколении - на производительность.

В настоящее время неизвестно, применима ли новая стратегия запуска Redmi Note за пределами материкового Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi готовит доступную раскладушку Mi Mix Flip.