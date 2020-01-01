Парниковые газы достигли нового максимума в атмосфере

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных уровней в прошлом году, заявила в понедельник Организация Объединенных Наций, резко предупредив британца Бориса Джонсона о том, что он "очень обеспокоены" неудачей саммита COP26.

В откровенном отчете ООН о растущем глобальном потеплении премьер-министр Джонсон, принимающий COP26, сказал, что “очень и очень далеко не ясно, что мы добьемся того прогресса, который нам нужен“.

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Подчеркнув предстоящие трудности, в понедельник, потребляющая много угля Австралия, обнародовала долгожданную цель к 2050 году по достижению чистых нулевых выбросов - при этом отказавшись от любых обновлений своих целей на 2030 год.

“Мы хотим, чтобы наша тяжелая промышленность, такая как горнодобывающая промышленность, оставалась открытой, оставалась конкурентоспособной и адаптировалась, чтобы они оставались жизнеспособными до тех пор, пока это позволяет мировой спрос“, - сказал премьер-министр Скотт Моррисон.

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что продолжающийся рост выбросов парниковых газов приведет к более экстремальным погодным условиям и широкомасштабным воздействиям на окружающую среду, экономику и человечество.

ВМО отметил замедление экономического роста, вызванное COVID-19 пандемии вызвало временное снижение выбросов новых, но не имел никакого заметного влияния на уровни атмосферных парниковых газов и их темпы роста.

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В бюллетене организации по парниковым газам говорится, что годовые темпы роста в прошлом году были выше среднегодовых показателей в период с 2011 по 2020 годы, и эта тенденция сохранится в 2021 году.

ВМО заявила, что до тех пор, пока будут продолжаться выбросы, глобальные температуры будут продолжать расти.

А учитывая долгий срок службы двуокиси углерода (CO2), уже наблюдаемые уровни температуры сохранятся в течение нескольких десятилетий, даже если выбросы быстро сократятся до нуля.

ВМО также заявила, что вызывает тревогу то, что юго-восточная часть тропических лесов Амазонки, долгое время являвшаяся стоком углерода, теперь стала источником выбросов углерода из-за обезлесения.

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Тремя основными парниковыми газами являются CO2, метан и закись азота. CO2 является наиболее важным, на него приходится около 66 процентов воздействия потепления на климат.

ВМО сообщила, что в 2020 году концентрация CO2 достигла 413,2 частей на миллион, увеличившись на 2,5 частей на миллион и составляет 149 процентов от доиндустриального уровня в 1750 году.

Средние показатели по метану достигли нового максимума в 1889 частей на миллиард в 2020 году, что на 11 частей на миллиард по сравнению с предыдущим годом и составляет 262 процента от доиндустриального эталона.

Средние значения закиси азота достигли 333,2 частей на миллиард, увеличившись на 1,2 частей на миллиард, и сейчас находятся на уровне 123 процентов от уровня 1750.

Напомним, ранее сообщалось, что Амазония перестанет спасать мир от углекислого газа.

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