Фейковая Дія: Госслужба спецвязи предупредила об опасности приложения

Фейковое приложение может заражать устройство и похищать ваши данные.

Поддельную Дію можно опознать при помощи QR-кода diia.app

В сети начали распространять фейковое мобильное приложение Дія, которое может имитировать ID-паспорт и сертификат о вакцинации. В соцсетях его предлагают установить, чтобы обманывать продавцов в магазинах или пройти в торговый центр по сертификату.

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Но в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают, что фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства. Такие сторонние программы они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги.

Также в Госслужбе дали несколько советов, как проверить мобильное приложение Дія на подлинность:

Загружайте только с мобильных магазинов вашей платформы: AppStore для iOS, PlayMarket для Android.

Проверяйте автора-разработчика приложения. Если это Дія, то автор – Министерство цифровой трансформации.

Проверьте наличие актуальной версии приложения на официальном сайте.

Ссылки на загрузку Дії можно найти на сайте https://go.diia.app.

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Еще один способ проверить, настоящее ли приложение Дія - это отсканировать QR-код камерой другого телефона.

“Одна из главных фишек мобильного приложения Дія – это применение принципа people to people: каждый человек, имеющий установленное приложение Дія может валидировать цифровой документ, приведя камеру своего смартфона на QR-код. В таком случае, Дія ищет в реестре документ и отображает его“, - сказано в сообщении ведомства.

Фейковое же приложение просто сообщает: “документ прошел проверку и действителен“.

Настоящая и фейковая Дії facebook

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить COVID-сертификат в Дії.