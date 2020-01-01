Blue Origin и Sierra Space построят бизнес-парк в космосе

Компании раскрыли планы по размещению космической станции с архитектурой открытой системы под названием Orbital Reef на низкой околоземной орбите в период с 2025 по 2030 год.

Списание Международной космической станции (МКС) произойдет до 2030 года, а недавнее обнаружение трещин в некоторых из самых старых модулей станции подчеркивает, что этот крайний срок определяется не столько политикой, сколько тем, что конструкция подходит к концу срока службы. Имея это в виду, шаги по замене МКС коммерческим аналогом резко возросли. Последнее из этих предложений поступило от Blue Origin и Sierra Space, которые предлагают построить Orbital Reef с помощью спонсоров Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университета штата Аризона.

Художественная концепция Orbital Reef Sierra Space

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Спецификации станции не были опубликованы, что понятно на этом раннем этапе, но были изложены детали основ программы и того, кому он будет служить. Основные модули большого диаметра и многоразовая стартовая система New Glenn с большой грузоподъемностью, которая выведет их на орбиту, будут построены Blue Origin. Между тем, Sierra Space предоставит модуль большой интегрированной гибкой среды (LIFE), узловой модуль и космический самолет Dream Chaser для доставки экипажа, припасов и полезных грузов на Землю и обратно.

Художественная концепция Orbital Reef Sierra Space

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Boeing разработает научный модуль и займется разработкой эксплуатации и технического обслуживания станции, в то время как космический корабль Starliner компании также посетит платформу. Redwire Space будет работать над исследованиями, разработками и производством в условиях микрогравитации, а также над операциями с полезной нагрузкой и развертываемыми конструкциями. Genesis Engineering Solutions строит космический отсек в стиле фильма Космическая одиссея 2001 под названием Single Person Spacecraft для работы вне дома и туристических экскурсий без необходимости в скафандре, а Университет штата Аризона возглавит глобальный консорциум университетов для исследовательских консультаций и работы с общественностью.

Художественная концепция Orbital Reef Sierra Space

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После ввода в эксплуатацию Orbital Reef будет открыт для широкого круга международных клиентов в так называемом космическом бизнес-парке смешанного использования. Станция будет использоваться для исследований, производства, туризма, образования и других задач, в то время как партнеры будут обеспечивать космический транспорт и логистику, размещение в космосе, размещение оборудования, общие операции на основе передовой автоматизации и экипаж станции. Открытая архитектура позволит Orbital Reef предоставлять места для модулей, порты для транспортных средств, инженерные сети и другие объекты в зависимости от потребностей клиентов и роста рынка.

Художественная концепция Orbital Reef Sierra Space

“На протяжении более шестидесяти лет НАСА и другие космические агентства разрабатывали орбитальные космические полеты и космическое жилье, что позволило нам начать коммерческий бизнес в этом десятилетии“, - говорит Брент Шервуд, старший вице-президент программ перспективного развития Blue Origin. “Мы расширим доступ, снизим стоимость и предоставим все услуги и удобства, необходимые для нормализации космических полетов. На низкой околоземной орбите будет расти динамичная бизнес-экосистема, генерирующая новые открытия, новые продукты, новые развлечения и глобальную осведомленность“.

Художественная концепция Orbital Reef Sierra Space

Напомним, ранее сообщалось, что на Международной космической станции обнаружены новые трещины.