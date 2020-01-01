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Тренды YouTube: Ворвались в Припять на Запорожце и Что такое капитализм

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В тренде - влог и познавательное видео.

Ворвались в Припять на СТАЛКЕРСКОМ ЗАПОРОЖЦЕ

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Блогер Креосан с друзьями решили прорваться в Припять на машине. Для этого они использовали сталкерские тропы и проехали до самого колеса обозрения в заброшенном городе. Им пришлось буквально прорываться через блокпосты.

Почему у одних ВСЁ, у других НИЧЕГО? КАПИТАЛИЗМ — ТОПЛЕС

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Если вы думаете, что капитализм — это бездушная машина, что ж… так оно и есть! Но мы с вами будем не бороться с капитализмом, а достанем внутренности и посмотрим, как он устроен. Вы узнаете, можно ли просто напечатать всем деньги, почему пачки молока по 50 становятся все меньше, что там центробанк мухлюет с ключевой ставкой, почему зарабатывая все больше, вы можете купить все меньше, где взять ипотеку, за которую будут еще и доплачивать, зачем футболисты забивают гол в свои же ворота, почему российские олигархи судятся в Лондоне, и как же нам всем, наконец, разбогатеть.

Напомним, ранее в тренды попали Шоу Маска и Україна має талант.

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Теги: тренды YouTube, видео
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