Apple Watch Series 8 получат мониторинг уровня глюкозы в крови

Поставщики Apple в настоящее время разрабатывают компоненты для датчиков следующего поколения, которые позволят контролировать уровень глюкозы в крови на будущих умных часах Apple Watch Series 8.

Отчет Digitimes показывает, что Apple и ее поставщики уже начали работу над коротковолновыми инфракрасными датчиками - широко используемым типом датчиков для медицинских устройств. Поставщиками, о которых идет речь, являются Ennostar и Taiwan Asia Semiconductor. Новый датчик, скорее всего, будет установлен на задней панели часов, что позволит измерять содержание сахара и глюкозы в крови человека, который его носит.

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Apple продолжила добавлять полезные функции для здоровья в своей итерации своей серии Watch, последней из которых является мониторинг кислорода в крови с помощью Apple Watch Series 6 . В результате Apple Watch Series 7 теперь могут измерять / обнаруживать множество переменных, связанных со здоровьем, включая ЭКГ, падения, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и многое другое.

Уровни глюкозы в крови обычно измеряются с помощью теста на укол из пальца, для которого требуется, чтобы монитор глюкозы вступал в прямой контакт с кровью. Но Apple Watch Series 8 могут изменить правила игры для пациентов с диабетом, если они действительно оснащены точным контролем уровня глюкозы в крови.

Тем не менее, реализация этой функции не обошлась без проблем. Согласно отчету The Wall Street Journal, превратить типично инвазивную медицинскую практику в неинвазивную - не совсем обычная прогулка по парку.

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В недавно выпущенном обновлении iOS 15 в приложение “Здоровье“ был добавлен показатель уровня глюкозы в крови, но для этого требуется ввод данных вручную. Однако добавление функции мониторинга глюкозы в следующие Apple Watch может изменить это.

Ожидается, что Apple анонсирует Apple Watch Series 8 осенью 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple Watch научат предсказывать паническую атаку.