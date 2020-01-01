Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple Watch Series 8 получат мониторинг уровня глюкозы в крови

Комментариев: 0
Поставщики Apple в настоящее время разрабатывают компоненты для датчиков следующего поколения, которые позволят контролировать уровень глюкозы в крови на будущих умных часах Apple Watch Series 8.
Apple Watch Series 7 пока не имеют такого датчика
Apple Watch Series 7 пока не имеют такого датчика
Apple

Отчет Digitimes показывает, что Apple и ее поставщики уже начали работу над коротковолновыми инфракрасными датчиками - широко используемым типом датчиков для медицинских устройств. Поставщиками, о которых идет речь, являются Ennostar и Taiwan Asia Semiconductor. Новый датчик, скорее всего, будет установлен на задней панели часов, что позволит измерять содержание сахара и глюкозы в крови человека, который его носит.

Читай также: Выпуск Apple Watch Series 7 может быть отложен

Apple продолжила добавлять полезные функции для здоровья в своей итерации своей серии Watch, последней из которых является мониторинг кислорода в крови с помощью Apple Watch Series 6 . В результате Apple Watch Series 7 теперь могут измерять / обнаруживать множество переменных, связанных со здоровьем, включая ЭКГ, падения, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и многое другое.

Уровни глюкозы в крови обычно измеряются с помощью теста на укол из пальца, для которого требуется, чтобы монитор глюкозы вступал в прямой контакт с кровью. Но Apple Watch Series 8 могут изменить правила игры для пациентов с диабетом, если они действительно оснащены точным контролем уровня глюкозы в крови.

Тем не менее, реализация этой функции не обошлась без проблем. Согласно отчету The Wall Street Journal, превратить типично инвазивную медицинскую практику в неинвазивную - не совсем обычная прогулка по парку.

Читай также: Apple Watch могут получить датчик измерения температуры тела

В недавно выпущенном обновлении iOS 15 в приложение “Здоровье“ был добавлен показатель уровня глюкозы в крови, но для этого требуется ввод данных вручную. Однако добавление функции мониторинга глюкозы в следующие Apple Watch может изменить это.

Ожидается, что Apple анонсирует Apple Watch Series 8 осенью 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple Watch научат предсказывать паническую атаку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Apple Watch Series 8, Apple Watch
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь