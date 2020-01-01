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100 кг попкорна vs 500 литров раскаленного масла: Эксперименты

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Получится ли попкорн, если 100 кг кукурузы кинуть в кипящее масло?

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Вы любите вкусный, хрустящий и воздушный попкорн? Блогеры из It's Mamix решили не просто готовить его или дегустировать, а провести серьезный эксперимент! Они попробуют сделать сразу 100 кг попкорна в огромной бочке с раскаленным маслом. Получится ли у них сделать вулкан из попкорна? Вы просто представьте себе, как будет раскрываться такое количество попкорна в бочке с маслом.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: видео, эксперименты
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