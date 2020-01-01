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В Нью-Йорке построят перевернутый небоскреб

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В здании разместятся гостиницы, смотровая площадка и каток.
Башня достигнет высоты 506 м
Башня достигнет высоты 506 м
Adjaye Associates

Фирма британско-ганского архитектора сэра Дэвида Аджайе раскрыла планы строительства очень амбициозного небоскреба в Нью-Йорке. Названный “Башня утверждения“ (Affirmation Tower), он должен стать одним из самых высоких зданий в Западном полушарии и будет отличаться поразительной консольной конструкцией, которая немного напоминает перевернутый небоскреб.

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Подробностей о проекте пока нет на этой ранней стадии, и у нас пока нет подтверждения, что Affirmation Tower определенно продвигается. Если предположить, что это произойдет, он вырастет на известном участке Манхэттена, всего в квартале от мегапроекта Hudson Yards и High Line.

 

Affirmation Tower будет иметь ступенчатую конструкцию, состоящую из консольных секций
Affirmation Tower будет иметь ступенчатую конструкцию, состоящую из консольных секций
Adjaye Associates

 

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Общая форма небоскреба будет состоять из серии блочных секций, уложенных друг на друга, создавая ступенчатый профиль, ширина которого увеличивается по мере подъема. Он достигнет очень впечатляющей высоты в 506 м, и хотя в пресс-релизе он описан как самое высокое здание в Западном полушарии, эта честь фактически останется за Всемирным торговым центром One World Trade Center, высота которого составляет 546 м. Тем не менее, Affirmation Tower, безусловно, не преувеличивает и на момент написания статьи будет вторым по высоте небоскребом на западе и 11-м в списке самых высоких в мире. Он будет включать коммерческие офисные помещения, а также две гостиницы, штаб-квартиру NAACP, смотровую площадку и каток.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОАЭ будут строить небоскребы с помощью 3D-печати.

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Теги: небоскреб, фото
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