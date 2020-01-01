Huawei запатентовал функцию коррекции осанки для умных часов

Часы будут следить за осанкой во время спортивных занятий.

Во вторник Huawei Technologies опубликовала патент, в котором говорится, что компания работает над новой усовершенствованной функцией коррекции осанки для своих носимых устройств.

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Согласно китайской базе данных интеллектуальной собственности, патент называется “Метод распознавания спортивных жестов, оконечное оборудование и носители информации“, имеет номер публикации CN113509173A и был подан еще в апреле 2020 года в Китае.

Эта функция работает путем сбора данных о движении в реальном времени от встроенного в устройство акселерометра. Это помогает ему распознавать состояние движения спортсмена по данным движения или вспомогательным данным и анализировать его на предмет любых неправильных положений движения.

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Патентная технология направлена ​​на то, чтобы предоставить спортсменам адекватную информацию, чтобы они избегали неправильных движений. Носимое устройство с этой функцией сможет не только обнаруживать неправильные движения, но и уведомлять об этом с помощью сигнала тревоги или других средств. Это повысит профессионализм игроков во время тренировок и снизит вероятность травм.

Неясно, будет ли функция коррекции спортивной осанки добавляться в какие-либо из существующих часов Huawei через обновление или она будет поставляться с новыми умными часами.

Напомним, ранее сообщалось. что Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой.