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Huawei запатентовал функцию коррекции осанки для умных часов

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Часы будут следить за осанкой во время спортивных занятий.
Пока неизвестно, будут ли поддерживать функцию существующие часы
Пока неизвестно, будут ли поддерживать функцию существующие часы
huawei

Во вторник Huawei Technologies опубликовала патент, в котором говорится, что компания работает над новой усовершенствованной функцией коррекции осанки для своих носимых устройств.

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Согласно китайской базе данных интеллектуальной собственности, патент называется “Метод распознавания спортивных жестов, оконечное оборудование и носители информации“, имеет номер публикации CN113509173A и был подан еще в апреле 2020 года в Китае.

Эта функция работает путем сбора данных о движении в реальном времени от встроенного в устройство акселерометра. Это помогает ему распознавать состояние движения спортсмена по данным движения или вспомогательным данным и анализировать его на предмет любых неправильных положений движения.

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Патентная технология направлена ​​на то, чтобы предоставить спортсменам адекватную информацию, чтобы они избегали неправильных движений. Носимое устройство с этой функцией сможет не только обнаруживать неправильные движения, но и уведомлять об этом с помощью сигнала тревоги или других средств. Это повысит профессионализм игроков во время тренировок и снизит вероятность травм.

Неясно, будет ли функция коррекции спортивной осанки добавляться в какие-либо из существующих часов Huawei через обновление или она будет поставляться с новыми умными часами.

Напомним, ранее сообщалось. что Huawei запатентовал смартфон с тройной поворотной камерой.

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Теги: патент, часы, Huawei
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